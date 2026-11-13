Giriş Tarihi: 14.11.2026 00:00
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2026/6053 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6053 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, 624 Ada, 59 Parsel,
Adresi : Yakuplu Mahallesi, 144. Sokak No:60, Kat:3, Daire:13
Yüzölçümü : 737,14 m2
Arsa Payı : 442284/7371400
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Beylikdüzü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları ile parsele ait yapı ruhsatına göre taşınmaz Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Ana taşınmaz, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 04.09.2014 tarih ve 25/22 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı kapsamında inşa edilmiştir. Parselin imar planı 16.02.2004 tarihinde onaylanmış olup imar durumu 10.08.2011 tarih ve 2011-337 sayılıdır.
Kıymeti : 9.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:39
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 10:39
10/11/2026
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(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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