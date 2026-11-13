T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, 624 Ada, 59 Parsel, Adresi : Yakuplu Mahallesi, 144. Sokak No:60, Kat:3, Daire:13 Yüzölçümü : 737,14 m2 Arsa Payı : 442284/7371400 İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Beylikdüzü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtları ile parsele ait yapı ruhsatına göre taşınmaz Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Ana taşınmaz, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 04.09.2014 tarih ve 25/22 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı kapsamında inşa edilmiştir. Parselin imar planı 16.02.2004 tarihinde onaylanmış olup imar durumu 10.08.2011 tarih ve 2011-337 sayılıdır. Kıymeti : 9.000.000,00 TL KDV Oranı : %20