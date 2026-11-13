T.C. EDİRNE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1306 Esas

KARAR NO : 2025/305

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/03/2025 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince tecilli 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS ve 75000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Vladımır ve Natalıa kızı, 05/03/1998 doğumlu, Ukrayna vatandaşı YEVDOKIIA MAKEDONSKA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR. 12.11.2026