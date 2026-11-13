T.C. GAZİOSMANPAŞA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/176 Esas

KARAR NO : 2025/334

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/06/2025 tarihli ilamı ile 3/1 maddesi gereğince 6000 TL ADLİ PARA, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Waleed ve Maysoon oğlu, 04/02/1978 doğumlu, Irak, nüfusuna kayıtlı FAWWAZ WALEED MAHMOOD AL-NAJAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 11.11.2026