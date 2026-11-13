T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/65

KARAR NO : 2025/416

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/11/2025 tarihli ilamı ile Sanık Kenan KULCU hakkında Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 80-TL Adli Para Cezası, Görevi Kötüye Kullanma suçundan 6 Ay 7 Gün Hapis ve 3.740-TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Rıfat ve İmmihan oğlu, 11/11/1970 PÜTÜRGE doğumlu SANIK KENAN KULCU tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar ve C.Savcısına ait istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve C.Savcısına ait istinaf dilekçelerinin tirajı 50 binin üzerinde gazete ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 12.11.2026