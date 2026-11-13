T.C. PINARHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/459 Esas

KARAR NO : 2024/82

Davalı : 1-YELİZ ÇOBAN, Adresi bilinmiyor. Mesleği bilinmiyor.

Mahkememizden verilen 09/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

1-Davanın kabulüne,

-Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Beylik Mahalle; 27 ada 1 parsel, Erenler Köyü; 109 ada 5 parsel (eski 371 parsel), Orta Mahalle; 84 Ada; 86 ve 89 parsel, (eski 84 ada 24 parsel) 133 Ada; 26 ve 157 parsel, 136 Ada; 4, 14, 73, 77, 86 ve 97 parsel, 143 Ada; 17, 33 ve 55 parsel, 152 ada 7 parsel, 154 ada 5 parsel, 168 ada 13 parsel, 169 Ada; 7, 8 ve 171 parsel, 170 ada 7 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından, ÜZERİNDEKİ ŞERH VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE birlikte TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin taraflara tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında dağıtılmasına,

3-Satış memurluğu olarak Pınarhisar Adliyesi Satış Memurluğu'nun görevlendirilmesine,

4-Satış bedeli üzerinden binde 11.38 oranında karar ve ilam harcı alınmasına, peşin alınan harcın mahsubuna,

5-Davacı tarafından yapılan toplam 10.127,50 TL'den ibaret yargılama giderinin davacıların payı üzerinde bırakılmak suretiyle Maliye Hazinesi dışındaki davalılardan tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında alınarak davacılara verilmesine,

6-Davacı vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince takdir edilen 17.400,00 TL olan vekalet ücretinin davacının payı üzerinde bırakılmak üzere suretiyle tapudaki hisseleri oranında davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Kayyım vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince takdir edilen 17.400,00 TL olan vekalet ücretinin davalının payı üzerinde bırakılmak üzere suretiyle tapudaki hisseleri oranında davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

8-Davalılar Ali Cüneyt Sözarar, Hasan Topaç, Nevim Bozdemir, Sevim Pekcan ve Şaban Topaç vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince takdir edilen 17.400,00 TL olan vekalet ücretinin davalının payı üzerinde bırakılmak üzere suretiyle tapudaki hisseleri oranında davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

9-Davalılar Ebru Küçükgündüz, Esra Çalışkan ve Naciye Uçar vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince takdir edilen 17.400,00 TL olan vekalet ücretinin davalının payı üzerinde bırakılmak üzere suretiyle tapudaki hisseleri oranında davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

10-Davalı Raşit Çevikdal vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince takdir edilen 17.400,00 TL olan vekalet ücretinin davalının payı üzerinde bırakılmak üzere suretiyle tapudaki hisseleri oranında davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

11-Davalı Serpil İmik vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince takdir edilen 17.400,00 TL olan vekalet ücretinin davalının payı üzerinde bırakılmak üzere suretiyle tapudaki hisseleri oranında davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

12-Davalı Sevgi Erdi vekili için karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT. gereğince takdir edilen 17.400,00 olan vekalet ücretinin davalının payı üzerinde bırakılmak üzere suretiyle tapudaki hisseleri oranında davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

13-Talep halinde kararın taraflara tebliğine,

14-Hükmün kesinleşmesinden sonra gider avansının kullanılmayan kısmının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333. ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin 47. maddeleri uyarınca yazı işleri müdürü tarafından davacı tarafça hesap numarası bildirilmiş ise elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle, hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı kalan paradan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak davacıya iade edilmesine, (gerekçeli kararın tebliğ masraflarının kalan gider avansından karşılanmasına).

Dair,davacı vekilinin ve dahili davalı Raşit Çevikdal vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul BAM nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.