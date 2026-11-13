T.C. UZUNKÖPRÜ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/459 Esas

DAVACI : FAHRİ ÖZDİLEK

DAVALILAR : ALİ DİNÇ, AYDIN KAYAYALÇIN vd.

Davalı DEKSTER HAKAN KAÇAR'a velayeten

SAMANTHA KACAR

R***s N***n ve A***n N***n'den olma, 09/08/1985 doğumlu.

TCKN: 990*****850

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlân tarihinden itibaren BİR AY içerisinde davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve 02/02/2027 günü saat 14:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu HMK 122. 126. ve 127. maddeleri uyarınca dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 23/10/2026