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Giriş Tarihi: 15.11.2026 00:00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

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Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan Adres Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Ceza V.Kodu İhbarname Fiş No Vergi Tutarı Ceza Tutarı
0071288733 ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL 202110202110 0015 3080 2024040413F2D0000002 49.669,28 149.326,25
0071288733 ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL 202109202109 0015 3080 2024040413F2D0000003 106.145,99 318.756,38
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0071288733 ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL 202107202109 0033 3080 2024040413F2D0000013 323.319,70 970.277,51
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0071288733 ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL 202101202103 0033 3080 2024040413F2D0000015 139.657,34 418.972,02
0071288733 ADA1 METAL İNŞAAT KİMYA HIRDAVAT TEMİZLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OSMANAĞA MAH. SERASKER CAD. NERGIZ IS HANI 88 2 KADIKÖY İSTANBUL 202101202112 0010 3080 2024040413F2D0000016 798.801,17 2.396.721,92
0531151851 ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL 202101202112 0010 3080 2026040813F2D0000003 196.016,97 665.841,91
0531151851 ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL 202104202106 0033 3080 2026040813F2D0000005 54.890,11 164.670,33
0531151851 ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL 202107202109 0033 3080 2026040813F2D0000006 138.212,38 492.428,14
0531151851 ALİRUHİ İNŞAAT ZEMİN KAPLAMA NAKLİYAT OTO YEDEK REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HASANPAŞA MAH. ALİ RUHİ SK. KOÇULU İŞ MERKEZI 1 3 KADIKÖY İSTANBUL 202107202107 0015 3080 2026040813F2D0000012 75.101,31 225.303,93
4330401196 MELİS GÜNERLİ RASİMPAŞA MAH. TALATBEY SK. 10 1 KADIKÖY İSTANBUL 202101202112 0012 3080 2026102313F2H0000001 36.209,30 36.209,30
4580214595 CEM CEMAL HASANOĞLU CAFERAĞA MAH. ŞİFA SK. SARIDAL APT 3 4 KADIKÖY İSTANBUL 202101202112 0012 3080 2026102313F2H0000002 297.442,00 297.442,00
5320093086 KAMER KAYA ATATÜRK MAH. 2217 SK. 5 YOK URLA İZMİR 202101202112 0012 3080 2026111013F2I0000003 37.202,52 37.202,52
6091122871 LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL 202101202112 0010 3080 2026072213F2J0000017 443.882,42 1.331.647,26
6091122871 LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL 202110202112 0033 3080 2026072213F2J0000018 443.882,42 1.331.647,26
6091122871 LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL 202110202110 0015 3080 2026072213F2J0000019 31.825,26 95.475,78
6091122871 LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL 202111202111 0015 3080 2026072213F2J0000020 73.052,11 219.156,33
6091122871 LOTUSLAR REKLAM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK KIRTASİYE VE ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİT HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. AKTAN IŞ HANI 51 3 KADIKÖY İSTANBUL 202112202112 0015 3080 2026072213F2J0000021 214.717,98 644.153,94
7430842516 SANDA ORGANİZASYON REKLAM DANIŞMANLIK BİLİŞİM VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSMANAĞA MAH. NÜSHETEFENDİ SK. BEYAZ HAN 21 5 KADIKÖY İSTANBUL

 202110202112 0033 3080 2024032113F2K0000013 53.722,51 161.167,53
7430842516 SANDA ORGANİZASYON REKLAM DANIŞMANLIK BİLİŞİM VE KOZMETİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

OSMANAĞA MAH. NÜSHETEFENDİ SK. BEYAZ HAN 21 5 KADIKÖY İSTANBUL

 202101202112 0010 3080 2024032113F2K0000014 60.522,49 181.567,47
8390173742 ŞUHUDİ NECİMİDDİN TEMURTAŞ

KV. MLADOST,BL.5,V, FLOOR 5, AP.13 SLİVEN / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE

 202103202103 0015 3080 2026051413F2D0000001 193.990,38 193.990,38
8390173742 ŞUHUDİ NECİMİDDİN TEMURTAŞ

KV. MLADOST,BL.5,V, FLOOR 5, AP.13 SLİVEN / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE

 202104202104 0015 3080 2026051413F2D0000002 94.337,43 94.337,43
8390173742 ŞUHUDİ NECİMİDDİN TEMURTAŞ

KV. MLADOST,BL.5,V, FLOOR 5, AP.13 SLİVEN / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE

 202105202105 0015 3080 2026051413F2D0000003 56.665,00 56.665,00
9300024848 FATMA BAHRİYE YALÇIN

GÖZTEPE MAH. GÜZEL SK. 5 20 KADIKÖY İSTANBUL

 202101202112 0012 3080 2026102213F2M0000003 40.993,27 40.993,27

Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02595036

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