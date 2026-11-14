T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/121

DAVACI : ALMILA BULUN

DAVALI : MABEYN GRUP OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Güventepe Mahallesi Karaballı Caddesi No:74/b Yenimahalle/ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce gerekli araştırılmalar yapılmasına rağmen davalıya ulaşılamadığından daha önce ilanen tebligat yapılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinde itibaren yedi günün sonundan başlamak üzere,

Mahkememizin 2025/121 esas sayılı dosyasında alınan 14/07/2026 tarihli bilirkişi ek raporunda;

SONUÇ VE KANAAT:

a-Şirketin ticari adresinde bulunmadığı, ticari adresinin olmadığı ve gayri faal konumda olduğu, genel giderler sebebiyle 2017-2018-2019-220-2021-2022-2023-2024-2025 yıllarında zarar ettiği,

UYAP sisteminde yer alan tüm veriler incelenmiş şirketin kar payı dağıttığına dair bir delile rastlanamadığı,

Şirketin 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 yıllarında hiç bir hasılatı olmadığı,

Geçmiş yıl zararları toplamının 3.681.249,20 TL olduğu yani dağıtılacak kar olmadığı,

b- Özkaynaklar dikkate alındığında davacının çıkma payı olarak; 87.409,47 TL talep edebileceği yönünde görüş ve kanaati bildirilmiştir.

Tebliğ yerine geçerli olmak üzere bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.