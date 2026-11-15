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BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/656 E.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davalılar Svetlana Rogoçeva, Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İbrahim Başlık aleyhine açılan evlenmenin mutlak butlan sebebiyle iptali davasında;

Adı geçen davanın tahkikat duruşmasının 19/01/2027 günü saat 10:35'te yapılacağı, davalı Svetlana Rogoçeva'nın belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği,sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu davalı Svetlana Rogoçeva'ya ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02596332