İLAN

BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/656 E.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından davalılar Svetlana Rogoçeva, Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü ve İbrahim Başlık aleyhine açılan evlenmenin mutlak butlan sebebiyle iptali davasının Yargıtay incelemesi sonucunda;

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25/06/2026 tarih 2026/3868 Esas-2026/7261 Karar sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmesi ve Nüfus Müdürlüğü hakkındaki davanın husumet yönünden reddine karar verilmesi gerektiğinden temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA, Peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde temyiz edene iadesine, Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine ilişkin karar verildiği hususu davalı Svetlana Rogoçeva'ya ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02596338