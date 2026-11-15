CEYHAN 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТ 2-ГО СЕЙХАНСКОГО СЕМЕЙНОГО СУДА

НОМЕР ДЕЛА (ESAS) : 2026/59 Esas

СУДЬЯ : Ирем ДОГАН 300688

СЕКРЕТАРЬ : Чагла СУСАН 273926

ИСТЕЦ : АЛИ АЙДЫН (ИНН:40210355606, АДРЕС: р-н Шехит Хаджи Ибрахим, ул. Ататюрк, д.43, Джейхан/Адана)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ : адвокат МЕХМЕТ ЭМИН ЧИЧЕК (UETS:16448-44363-68658)

ОТВЕТЧИК : ТАТЬЯНА КОГУТ (дочь Александра и Галины, место рождения Омск-СССР, дата рождения 13/12/1985)

В связи с рассматриваемым в нашем суде делом о расторжении брака (спорный развод по причине глубокого расстройства брачного союза) между Истцом Али Айдыном и Ответчиком Татьяной Когут;

Представитель истца в исковом заявлении, в частности, указал следующее: его доверитель Али Айдын и Татьяна Когут — дочь Александра и Галины, место рождения Омск-СССР, дата рождения 13/12/1985, — заключили брак 27/06/2016 в муниципалитете Кепез города Анталья; что стороны совместно проживали в Анталье в течение примерно трёх лет с момента заключения брака; что впоследствии, после ссоры с доверителем, Ответчица Татьяна Когут в 2019 году вернулась в свою страну — Россию; что с указанного времени она несколько раз выходила на связь с доверителем, однако не предприняла никаких шагов для сохранения брака; что доверитель полностью потерял с ней связь; что дальнейшее продолжение брака с Ответчицей утратило всякий смысл; что стороны фактически вели раздельную жизнь, будучи связанными лишь официальным браком; что, несмотря на неоднократные попытки доверителя связаться с Ответчицей и убедить её вернуться в Турцию, Татьяна Когут, насколько известно доверителю, с 2019 года в Турцию не возвращалась; и на основании изложенных обстоятельств от имени доверителя ходатайствовал об удовлетворении иска, о расторжении брака сторон, а также о возложении судебных расходов и вознаграждения представителя на противную сторону.

Несмотря на все проведённые розыскные мероприятия, установить адрес Ответчицы Татьяны Когут, пригодный для вручения судебных извещений, не удалось, в связи с чем настоящим объявлением ей разъясняется и вручается уведомление о том, что в соответствии с частью 1 статьи 122 Гражданского процессуального кодекса Турции (ГПК) она вправе представить отзыв на исковое заявление в течение окончательного двухнедельного срока; что в случае непредставления отзыва в течение указанного окончательного двухнедельного срока, в соответствии с частью 1 статьи 128 ГПК, она будет считаться отрицающей все обстоятельства, изложенные истцом в исковом заявлении; что в соответствии с частью 1 статьи 117 ГПК возражения по предварительным вопросам, заявленные позднее установленного срока, рассматриваться не будут; а также о том, что разбирательство будет продолжено и решение будет вынесено в её отсутствие. 25/08/2026

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