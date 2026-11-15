Giriş Tarihi: 16.11.2026 00:00
T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2014/748 Esas
KARAR NO : 2018/530
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2018 tarihli ilamı ile hakkında TCK'nun 141/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, cezasının TCK'nun 51. Maddesine göre ERTELENMESİNE ve cezasının ertelenmesi nedeniyle 2 yıl süre ile denetim süresine tabii tutulmasına dair karar verilen Temur ve Nanulı oğlu, 1996 Gürcistan doğumlu NURI BERIDZE tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 11.11.2026
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