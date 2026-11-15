İ L A N

T.C. ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/317 Esas

DAVALI : BERRAK TARTAGLINO-

Davacı Burcu Öztürk tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yargılama sürecinde, dosyada mevcut ve bildirilen adreslerinize ve adres araştırmanız neticesinde tespit edilen adreslerine yapılan tebligatların iade dönmesi, tebliğ imkansızlığı nedeni ile adresinizin meçhul olduğuna karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içinde HMK. 126 ve 129. maddelerine uygun cevap dilekçesi düzenleyip mahkememize vermeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde davacının dayandığı vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu, karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ olunmuş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02596151