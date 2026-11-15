T.C.

HATAY

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/421 Esas 12.10.2026

İLAN

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Hatay İli, Defne İlçesi Nahırlı Mah. 37 ada 15 parsel sayılı taşınmazın maliki Mirhic oğlu Ali ve Hasan oğlu Ahmet Yurdagül bakiye veresesini tanıyan bilen kimsenin olup olmadığı mirasçılarının olup olmadığı, Mirhic oğlu Ali ve Hasan oğlu Ahmet Yurdagül'ün mirasçılarının, mirasçı olduğuna dair belgeler ile birlikte duruşmanın atılı bulunduğu 23/12/2026 günü saat 10.15'de duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, taşınmaz malikinin mirasçılarının bulunamaması halinde TMK 427. Maddesi ve 3561 sayılı yasa gereğince Hatay Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün Yönetim Kayyımı olarak atanmasına karar verileceği hususlarında, Dava Dilekçesi ile duruşma günü İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.12.10.2026

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