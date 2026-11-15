Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin ili, Silifke ilçesi, İmamuşağı Mahallesi, 728 parsel sayılı 15.200m² yüzölçümlü, tapuda tarla vasfındaki taşınmazdır. Taşınmaz, Mahalle Merkezine Yaklaşık Kuş Uçuşu 650 Metre, Mersin-Antalya Karayoluna Yaklaşık Kuş Uçuşu 300 Metre, Silifke İlçe Merkezine Yaklaşık Kuş Uçuşu 20 Km. Mesafededir. İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur. Kıymeti : 5.537.664,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:54

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Mersin ili, Silifke ilçesi, İmamuşağı Mahallesi, 573 parsel sayılı 5.000m² yüzölçümlü, tapuda tarla vasfındaki taşınmazdır. Taşınmaz mahalle merkezine yaklaşık kuş uçuşu 1500 metre, Mersin-Antalya Karayoluna yaklaşık kuş uçuşu 3300 metre, Silifke İlçe Merkezine yaklaşık kuş uçuşu 18.5 km. mesafededir. İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur. Kıymeti : 1.450.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:56

08/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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