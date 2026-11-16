Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Reşatbey Mahallesi , 931 Ada No , 137 Parsel No , 2880/57700 arsa paylı , 577,00 m2 alanlı , 2.kat 5 numaralı bağımsız bölümdeki mesken vasfındaki taşınmazın satılacaktır. Kıymet takdirine konu bağımsız bölümün bulunduğu ana gayrimenkul, Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi 931 Ada 137 nolu parsel 577,00 m² yüzölçümlü olup, parsel alanı üzerinde tek blok olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Web Tapu Portalından incelenen 28.02.1986 tarih 1854 sayılı mimari projesine göre bodrum, zemin, asma kat ve 6 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binanın girişi, merdivenleri ve ortak kullanım alanlarında zeminleri seramik kaplamalı, duvarları alçı sıva üzeri plastik boya. Bina kapısı demir doğrama camlı kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden doğu cepheden sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu yapıda 1 adet asansör bulunmaktadır. Ana yapının bakıma ihtiyacı bulunmamaktadır.Tespite konu mesken nitelikli 5 nolu bağımsız bölüm binanın 2. Katında doğu cephede yer alan bina girişine göre sağ ön tarafta konumlu olup, kuzey ve doğu cephelidir. Taşınmaz, onaylı mimari projesine göre yapılan tespitlerde; 3 oda, salon, mutfak, antre, hol, banyo, 2 balkon ve wc hacimlerinden oluşmakta olup, brüt 138 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz kat, kattaki konum, alan ve mimari açısından onaylı mimari projesine göre uygun inşa edildiği tespit edilmiştir. Mahallinde yapılan incelemelerde balkon hacimleri pvc ile kapatılmıştır. Bu değişiklik geri dönüştürülebilir niteliktedir. Taşınmazın zeminleri seramik kaplama, duvar yüzeyleri saten boyalı olup tavan kartonpiyer kaplamadır. Islak hacimleri seramik kaplamadır. İç doğramalar ahşap panel doğramadır. Mutfak tezgâhı mermer olup dolapları lake mobilyalıdır. Banyoda duşa kabin, lavabo ve klozet mevcuttur. Yerinde çıplak gözle yapılan incelemelerde depremle ilgili bir hasar görülememiştir. Kıymet Takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina için yapılan incelemelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının https://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinde askıya çıkardığı taşınmaz hasar durumu sorgulamasında AZ HASARLI olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 04.08.2026 tarihli ve 77913777/(2026/470)/110261 sayılı yazısı ekinde sunulmuştur.

Adresi : Reşatbey Mah. Ordu Sokak No: 73 Bozdan Apt. 2, Daire: 5 Seyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı Seyhan Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.07.20222 tarihli ve 56 sayılı yazısında verilen bilgiye göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde "E=2.40 Maks TAKS=0.60 Ticaret ve Konut Alanı, Kısmen İmar Yolu" yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir

Kıymeti : 5.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir.