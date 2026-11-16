Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.05/11/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 220 Ada, 11 Parsel, Yüzölçümü : 15.989,69 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 400.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2027 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 231 Ada, 5 Parsel Yüzölçümü : 878,54 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 115.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2027 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 14:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 231 Ada, 28 Parsel Yüzölçümü : 2.222,01 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 325.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:03

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 235 Ada, 75 Parsel Yüzölçümü : 523,38 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 175.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 11:03

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, YAPRAKHİSAR Mahalle/Köy, 246 Ada, 32 Parsel, Aksaray İli, Güzelyurt İlçe ... Yüzölçümü : 22.483,84 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 900.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 12:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 12:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 12:03

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 251 Ada, 124 Parsel Yüzölçümü : 23.123,89 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 925.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:32

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 264 Ada, 1 Parsel Yüzölçümü : 11.954,39 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 360.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 14:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:32

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 264 Ada, 155 Parsel Yüzölçümü : 29.558,07 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 855.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 10:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:02

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 266 Ada, 1 Parsel Yüzölçümü : 13.307,18 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 400.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 11:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:02

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 272 Ada, 26 Parsel Yüzölçümü : 8.767,27 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 265.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 12:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 12:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 12:02

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 276 Ada, 151 Parsel Yüzölçümü : 1.665,81 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 50.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 13:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 276 Ada, 160 Parsel Yüzölçümü : 5.729,46 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 170.000,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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