Giriş Tarihi: 17.11.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2026/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.05/11/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 220 Ada, 11 Parsel,
Yüzölçümü : 15.989,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 13:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2027 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 13:31
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 231 Ada, 5 Parsel
Yüzölçümü : 878,54 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 115.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 14:31
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2027 - 14:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 14:31
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 231 Ada, 28 Parsel
Yüzölçümü : 2.222,01 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 325.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:03
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:03
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4 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 235 Ada, 75 Parsel
Yüzölçümü : 523,38 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 175.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 11:03
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 11:03
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5 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, YAPRAKHİSAR Mahalle/Köy, 246 Ada, 32 Parsel, Aksaray İli, Güzelyurt İlçe ...
Yüzölçümü : 22.483,84 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 12:03
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 12:03
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6 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 251 Ada, 124 Parsel
Yüzölçümü : 23.123,89 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 925.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 13:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:32
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7 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 264 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 11.954,39 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 360.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:32
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:32
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8 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 264 Ada, 155 Parsel
Yüzölçümü : 29.558,07 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 855.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:02
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9 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 266 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 13.307,18 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:02
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10 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 272 Ada, 26 Parsel
Yüzölçümü : 8.767,27 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 265.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 12:02
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 12:02
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11 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 276 Ada, 151 Parsel
Yüzölçümü : 1.665,81 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 13:30
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12 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, Yaprakhisar Köyü 276 Ada, 160 Parsel
Yüzölçümü : 5.729,46 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 14:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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