SEYRANTEPE YERLEŞKESİ MAKİNE TEÇHİZATI İÇİN 2027 YILI TEKNİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

Seyrantepe Yerleşkesi Makine Teçhizatı İçin 2027 Yılı Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2257898

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Halaskargazi Cad. Etfal Sk. 34371 Şişli / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123735279 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.12.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : SBÜ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi-Satınalma Birimi (Başhekimlik Binası 2. Kat Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1Sarıyer/İstanbul)

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : Seyrantepe Yerleşkesi Makine Teçhizatı İçin 2027 Yılı Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Seyrantepe Yerleşkesi Makine Teçhizatı İçin 2027 Yılı Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı 19 Kısım Bakım Onarım Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şişli Hamidiye Etfal EAH (Seyrantepe Yerleşkesi) Şişli Hamidiye Etfal EAH (ÇayırbaşıYerleşkesi) Şişli Hamidiye Etfal EAH (Şişli Ana Bina Yerleşkesi) Sultangazi 1 Nolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM) Sultangazi 2 Nolu EASM Kağıthane TRSM Kağıthane 15 Nolu EASM Nişantaşı TRSM 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Aksa Marka Jeneratör Yetkili Servis Belgesi

EMO Büro Tescil Belgesi

Helvar Markasına Ait Distribütörlük Belgesi veya Yetki Belgesi

ISO 13 485 Belgesi

ISO 27001:2013 (TÜRKAK onaylı)  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018ISO 9001:2015

İSO 14001:2015İSO 9001:2015

M.E. B Onaylı İş Yeri Hijyen Eğitim Sertifikası

Mavili ve Maxlogic Yetkilendirme Belgesi

SMM Belgesi

Telesis Yetkili Servis Belgesi

TS 12255 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 12541 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 12817 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 12849 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 12850 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 12865 Hizmet Yeterlilik Belgesi.

TS 13287TS 13427 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 1345 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 13602 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 13905 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 8358 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12558 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12643 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12650 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12676 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12739 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12817 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12843 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 12873 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 13164 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 13242 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 13393 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE 13575 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE HBY 13015+A1 Yeterlilik Belgesi

TSE HYB Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yüksek Gerilim TESİSLERİ İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi

2026-2027 Yıllarına ait Güncel )

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

1. KISIM ARITMA SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Arıtma Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri kabul edilecektir.

2. KISIM ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Asansör Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

3. KISIM AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Aydınlatma, Elektrik Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri kabul edilecektir.

4. KISIM IT PANO VE AMELİYATHANE KONTROL PANELİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Elektrik Sistemleri, IT Pano ve Ameliyathane Pano Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

5. KISIM MEKANİK OTOMASYON SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Otomasyon Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

6. KISIM MERKEZİ TV İSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Merkezi TV ve Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

7. KISIM OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Otomatik Kapı Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

8. KISIM ELEKTRİK SCADA SİSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Scada Otomasyon ve Sistemlerinin teknik sistemlerin tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

9. KISIM TELEFON SANTRALLERİ VE ACİL KOD SİSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Telefon Santrali sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

10. KISIM UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi, UPS Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

11. KISIM KAZAN, BRÜLÖR, POMPA, BASINÇLANDIRMA VE ISI TRANSFER SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Kazan, Brülör, Genleşme Tankı, Eşanjör, Akümülasyon Tankı, Pompa, Basınçlandırma veya Isı Transfer Sistemlerinden birine veya birkaçına ait tamir, bakım, onarım hizmetleri kabul edilecektir.

12. KISIM İKLİMLENDİRME, HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; İlklimlendirme, Havalandırma veya Soğutma sistemlerinden birine veya birkaçına ait tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

13. KISIM PNÖMATİK TÜP TAŞIMA SİSTEMİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Pnömatik Taşıma Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

14. KISIM SU DEPOLARI: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Su Depoları Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

15. KISIM YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ (TRAFO, KOMPANZASYON, PARATONER VE TOPRAKLAMA) SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Yüksek Gerilim Tesisleri veya Trafo Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

16. KISIM YANGIN ALGILAMA, İHBAR VE ALARM SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Yangın Algılama Sistemi sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

17. KISIM MERKEZİ MEDİKAL GAZ ÜRETİM, DEPOLAMA, DAĞITIM VE TAHLİYE SİSTEMLERİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Medikal Gaz Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

18. KISIM JENERATÖR SİSTEMLERİ ŞİŞLİ: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Jeneratör Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

19. KISIM JENERATÖR SİSTEMLERİ SEYRANTEPE: Kamu, Üniversite veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış; Jeneratör Sistemleri tamir, bakım, onarım hizmetleri olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02598016