T.C.ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2026/21 TEREKE

10505786798 TC.Kimlik nolu HALİL AKBUĞA'NIN terekesinin; Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/21 Tereke Esas, 2026/28 karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılabileceğini isteyeceği İİK.nun 166.ve 218.mad. Gereğince ilan olunur

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