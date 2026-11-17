Giriş Tarihi: 18.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 00:21
Örnek No:54*
T.C.
BAKIRKÖY
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/118335 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/118335 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|850.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet 1 ADET ekruder pervaz lambiri çekimi makinası Ekruder pervaz lambiri çekimi yapılan 5 ayrı parçadan oluşan tek bir makina işlevi gören JWELL marka makina
|350.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet 1 ADET kaplama makinası pervaz lambiri kaplama makinası YVES 300 VAROL MAKİNA markası aktif
kullanımda
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:19
13/11/2026
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(İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02598068