Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/118335 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/118335 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 850.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet 1 ADET ekruder pervaz lambiri çekimi makinası Ekruder pervaz lambiri çekimi yapılan 5 ayrı parçadan oluşan tek bir makina işlevi gören JWELL marka makina 350.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet 1 ADET kaplama makinası pervaz lambiri kaplama makinası YVES 300 VAROL MAKİNA markası aktif

kullanımda

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:19

13/11/2026

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02598068