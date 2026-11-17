Özellikleri : HATAY İLİ DÖRTYOL İLÇESİ ÖZERLİ MAHALLESİ DEREBAHÇE MEVKİİ 1680 ADA 1 PARSEL B BLOK ZEMİN KAT +1. KAT 1 NOLU DUBLEKS MESKEN Bilirkişi raporuna göre ; " DEĞERLEMEYE KONU TAŞINMAZLAR HAKKINDA BİLGİLER : Çevresel Özellikleri Konumları ve Ulaşım Olanakları: rapora konu taşınmaz Özerli Mahallesinde Derebahçe mevkiinde, Dörtyol ilçesinden Payas ilçesine giden eski yol üzerinde solda, ve Özerli Mezarlığı karşısında bulunan Değirmen 1 Caddesine girilerek buradan cadde üzerinden doğu yönde yaklaşık 220 metre ilerledikten sonra solda bulunan Çınar Villaları Sitesi içerinde konumludur. Taşınmaza ulaşım için, Dörtyol ilçe merkezinden Abdil İpekçi Caddesine girilerek buradan güney yönde ve cadde üzerinden, Özerli köprüsünü de geçerek yaklaşık 1350 metre ilerledikten sonra , yolun solunda, ve Özerli Mezarlığının karşısında bulunan Değirmen 1 Caddesine girilerek buradan cadde üzerinden doğu yönde yaklaşık 220 metre ilerledikten sonra solda bulunan taşınmaza ulaşılır. Taşınmaz Dörtyol ilçe merkezine 1350 metre, Özerli Köprüsüne 290 metre, Millet Parkına 490 metre, Nurettin Barensel İlk Okulu 'na 30 metre, Devlet Hastanesine 1100 metre, İl Kurşun Müzesine 200 metre mesafede konumludur. Taşınmaz ulaşım özel araçla ve yürüme mesafesinde sağlanambilmektedir. Taşınmazın Adresi; Özerli Mahallesi. Değirmen 1 Cadde, Çınar Villaları Sitesi , Bina No: 25- B Blok İç Kapı No: 25/B Dörtyol /Hatay adresinde konumludur. Kadastral Paftasının Zemin İle Uyumu : Rapora konu Özerli Mahallesi 1680 Ada 1 Parsel B Blok 1 Nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazın zemindeki konumu ve sınırları, Fen Bilirkişisi tarafından tespit edilerek, icra keşif heyetine gösterilmiştir. Ana taşınmazın kadastro paftası ve mimari projesindeki sınırları ile fiilen zeminde kullanılan sınırları arasında uyuşmazlığının bulunmadığı kıymet taktirinin doğru yerde yapıldığı tespit edilmiştir. İmar ve Yapılaşma Şartları: Takdire konu taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak, Dörtyol Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan yazı ve ekindeki imar plan örneğinden; İlçemiz Özerli Mahallesi 1680 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 01/04/2024 tarih ve 2024-105 sayılı ruhsatı bulunmakta olup yapı kullanım izin belgesine rastlanmamıştır. Taşınmaza ait imar durumu, kat irtifaklı mimari proje ve Gelirler Müdürlüğü' nün 74562 sayılı yazısı ile 2026 yılı m² arsa vergi değerinin 410 Tl olduğunu gösterir belgeler yazımız ekinde sunulduğu bildirilmiştir. Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında Ayrık Nizam 3 kata (A-3) Konut alanı imarına sahip ve TAKS:0,20- KAKS:0,60 oranlarında yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmazın Deprem Sonrası Hasar Tespit Durumu Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yazıda;Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Özerli Mahallesi, 1680 Ada, 1 Sayılı Parsel adresinde kayıtlı her hangi bir hasar tespit kaydına ulaşılamadığı bildirilmiştir. Dosya ve tapu kayıtlarında yapılan incelemede taşınmazın 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden sonra yapıldığı görülmüş ve keşif günü yapılan incelemede taşınmaz içerisindeki yapıda değeri etkileyecek her hangi bir hasar gözlenmemiştir. DEĞERLEMEYE KONU TAŞINMAZIN İNCELENMESİ ANA TAŞINMAZ: Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkul; Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Özerli Mahallesi, 1680 Ada 1 nolu parsel sayılı ana taşınmaz 4002,25 m² yüzölçümlü arsa üzerinde, yatay kat İrtifaklı olarak, betonarme karkas yapı tarzında, 3/B yapı sınıfında, girişleri ayrı 12 Blok şeklinde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Değerleme konusu taşınmazın aşağıda Vaziyet Planında Site içerisindeki konumu gösterilmiştir. Bağımsız bölüme kuzey taraftaki 760 nolu sokak üzerinden giriş sağlanmaktadır. Takdire konu dubleks mesken onaylı mimari projesine göre ve yerinde: zemin + 1 kattan ibarettir. Ana binaya girişi projesine göre ve yerinde, zeminden doğu cepheden sağlanmaktadır Yapısal Özellikleri: B Blok 1 Nolu Dubleks Bağımsız Bölüm Özellikleri: Mesken niteliğindeki taşınmaz zemin + 1. Kat olarak inşa edilmiş, zemin katta; salon ile mutfak bir planlanmış, balkon, kiler , Wc, ve 1. Kata (dubleks) çıkış merdiveni olup, bürüt 73,60 m² yüzölçümlüdür. 1. Katta (dubleks kat) ; 3 ada , giyinme odası,2 banyo, duş ve balkon olarak planlanmış bürüt 93,50m² yüzölçümlüdür. Takdire konu B blok dubleks daire toplamda, bürüt 167,10 m² , net alanı ise 156,60m² alana/yüz ölçüme sahiptir. Ana bina yaklaşık 1 yıllık olduğu • Bina 3. Sınıf ''B'' inşaat gurubundadır. • Binada doğal gaz olup, aktif olarak kullanılmaktadır. • Dubleks meskenin ara hol, salon, oturma odası ve mutfak tavanları asma tavan ve kartonpiyer ile döşelidir. • Meskenin dış kapısı çelik kapı, İç kapılar amarikan panel kapı olup, Pencereler gri P.V.C. doğramadır. • Mutfak tezgâhı mermer olup, suntalam/hazır doğramadan mutfak dolapları mevcuttur. • Bina merdiveni ve sahanlıkları mermer döşeme, korkuluklar alimünyum doğramadan yapılmıştır. • Yapının İç ve dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapının dış cephesinde dış cephe kaplaması uygulanmaıştır. •Yaşam odalarının zeminleri laminat parke kaplama, Ara hol, mutfak ve ıslak zeminlerin tabanları seramik kaplama dır. • Banyo ve tuvalettin vitrifiye ve armatürlerinde tamdır. Taşınmazın Olumlu Özellikleri • Tek mülkiyete sahip olması, • Site içerisinde yüzme havuzlu olması • Sitenin düzenli ve bakımlı olması • Sosyal donatı alanlarının iyi olması • Taşınmazın yeni ve bakımlı olması Taşınmazın Olumsuz Özellikleri • Ana taşınmazın ara sokakta konumlu olması • Belli bir alıcı kitlesine hitap etmesi SONUÇ ve KANAAT Yukarıda yapılan değerlendirme ve hesaplamalar neticesinde; Takdire konu edilen Hatay İli Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi 1680 Ada 1 nolu parsel üzerindeki B Blok zemin+1. Kat 1 nolu Bağımsız bölümlü dublkes meskende borçluya ait 1/1-tam hissesinin, satışına esas olmak üzere keşif ve değerleme tarihi olan 09.09.2026 tarihi itibariyle 16.000.000,00 Tl (On altı milyon T.L) olarak kıymet takdir edilmiştir." taşınmazın satışa esas değeri 16.000.000,00 Tl (On altı milyon T.L)'dir. 4.002,25 m2 yüzölçümü, 1/12 arsa payı, Özerli Mahallesi. Değirmen 1 Cadde, Çınar Villaları Sitesi , Bina No: 25- B Blok İç Kapı No: 25/B Dörtyol /Hatay Adresinde Konumludur. Adresi : Özerli Mahallesi. Değirmen 1 Cadde, Çınar Villaları Sitesi , Bina No: 25- B Blok İç Kapı No: 25/B Dörtyol /Hatay Adresinde Konumludur. Yüzölçümü : 4.002,25 m2 Arsa Payı : 1/12 İmar Durumu: DÖRTYOL BELEDİYESİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN Sayı : E-72120327-115.99-74712 SAYILI İMAR DURUMU YAZISI SATIŞ İLANI EKİNDEDİR Kıymeti : 16.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: TAKYİDAT KAYDINDAKİ GİBİDİR Diğer : AT 2565 sayılı Kanunun 28. mad. gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır