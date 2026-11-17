İ L A N

T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/439 Esas

DAVALI : ÇİMEN AKA Bebek Cevdetpaşa Cd 117 Beşiktaş Beşiktaş/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce verilen 21.07.2026 tarihli tensip zaptı, dava dilekçesi, ön inceleme duruşmasına davet tutanağı, duruşma gün ve saati tüm aramalara rağmen tarafınıza tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ön inceleme gününe kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde gıyabınızda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterip sunmadığınız belgeleri ibraz etmeniz veya temin edileceği yeri açıklamanız, bu hususları 2 haftalık süre içinde yerine getirmediğiniz taktirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ön inceleme duruşmasının 24.12.2026 günü saat 10:00'da yapılacağı, gelmediğiniz takdirde gıyabınızda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, hususları ile iş bu ilanın gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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