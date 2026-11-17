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T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/328 Esas 23.10.2026

İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesinde bulunan 2227 ada 35 parsel sayılı, 3.090,09 m yüzölçümlü, "arsa" vasıflı, taşınmazın 30910/309090 hissesi maliki Ali oğlu Mustafa adına kayıtlı olduğu, Bakırköy 11. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/1093 esas sayılı dosyası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği,

Yukarıda adı sayılan taşınmaz malikinin gaipliğine karar verilmek suretiyle adlarına kayıtlı bulunan taşınmaz hisselerinin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. Maddesi gereğince 30910/309090 hissesi maliki Ali oğlu Mustafa hisselerinin tapusunun iptali ile Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Ali oğlu Mustafa hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2026/328 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 23.10.2026

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