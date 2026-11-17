Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/326 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/326 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri :İstanbul İl, Beyoğlu İlçe, Katip Mustafa Çelebi Mah, Lapacı Mevkii, 464 Ada 5 Parsel, 12/56 Arsa Pay/Payda, 55,50 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Kargir Apartman, 1.Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Katipmustafa Çelebi Mah. Lapacı Sok. No:3 Beyoğlu / İSTANBUL Kıymeti : 2.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:50

13/11/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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