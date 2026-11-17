Özellikleri : İstanbul ili, Şile ilçesi, Geredeli Mahallesi, 4363 ada 208 parsel sayılı taşınmazın imar yoluna cephesi olup, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Geredeli Mahallesi çevresi olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Şile Kaymakamlığına 22.140 m, Şile - Ağva Yoluna 2.955 m ve Ağva Merkeze 4.345 m kuş uçuşu uzaklığındadır. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel düz topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak dörtgen şekle sahiptir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır. Taşınmazın zemin değeri; 479,87 m² x 3.334,23-TL/m² = ~ 1.600.000,-TL olarak hesaplanmıştır. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir. Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Geredeli Mahallesi, 4363 Ada 208 Parsel Şile / İSTANBUL Yüzölçümü : 479,87 m2 İmar Durumu : 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Geredeli Köyü Uygulama İmar Planında, tamamı tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır. Kıymeti : 1.600.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Şile Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 28/04/2026 tarih 2026/24 Ort. Sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.