Örnek No:55*

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/183 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/183 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/09/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 180 Parsel Yüzölçümü : 7.208,54 m2 Kıymeti : 432.512,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü129 Ada 42 Parsel Yüzölçümü : 9.032,67 m2 Kıymeti : 451.634,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 129 Ada 43 Parsel Yüzölçümü : 7.958,95 m2 Kıymeti : 397.943,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 135 Ada 16 Parsel Yüzölçümü : 1.506,26 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 105.438,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 135 Ada 36 Parsel Yüzölçümü : 10.954,22 m2 Kıymeti : 547.711,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 12:01

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 290 Parsel Yüzölçümü : 1.133,09 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 56.655,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 80 Parsel Yüzölçümü : 11.096,62 m2 Kıymeti : 665.797,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 94 Parsel Yüzölçümü : 10.942,41 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 656.545,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:01

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 529 Parsel Yüzölçümü : 7.454,71 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 298.188,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 11:01

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 375 Parsel Yüzölçümü : 1.117,08 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 67.025,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 12:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 12:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 12:01

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 95 Parsel Yüzölçümü : 12.624,59 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 757.475,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 13:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 397 Parsel Yüzölçümü : 4.680,48 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 280.829,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 223 Ada 2 Parsel Yüzölçümü : 9.160,53 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 549.632,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:00

14 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 437 Parsel Yüzölçümü : 16.640,68 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 665.627,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:00

15 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 153 Parsel Yüzölçümü : 7.815,97 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 312.639,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 12:00

16 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 785 Parsel Yüzölçümü : 34.924,38 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.396.975,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:30

17 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 202 Parsel Yüzölçümü : 19.969,35 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 798.774,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:30

18 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 234 Ada 40 Parsel Yüzölçümü : 2.896,65 m2 Kıymeti : 144.833,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:00

19 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 11 Parsel Yüzölçümü : 2.804,11 m2 Kıymeti : 224.329,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:00

20 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 37 Parsel Yüzölçümü : 5.334,66 m2 Kıymeti : 426.773,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:00

21 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 39 Parsel Yüzölçümü : 7.607,26 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 608.581,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:30

22 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 10 Parsel Yüzölçümü : 1.139,56 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 91.165,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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