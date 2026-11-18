Giriş Tarihi: 19.11.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 00:05
Örnek No:55*
T.C.
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/183 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/183 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.21/09/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 180 Parsel
Yüzölçümü : 7.208,54 m2
Kıymeti : 432.512,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:30
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü129 Ada 42 Parsel
Yüzölçümü : 9.032,67 m2
Kıymeti : 451.634,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:30
|
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:30
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 129 Ada 43 Parsel
Yüzölçümü : 7.958,95 m2
Kıymeti : 397.943,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:01
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4 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 135 Ada 16 Parsel
Yüzölçümü : 1.506,26 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 105.438,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 11:01
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5 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 135 Ada 36 Parsel
Yüzölçümü : 10.954,22 m2
Kıymeti : 547.711,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 12:01
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6 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 146 Ada 290 Parsel
Yüzölçümü : 1.133,09 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 56.655,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 13:30
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7 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 80 Parsel
Yüzölçümü : 11.096,62 m2
Kıymeti : 665.797,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:30
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8 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri :Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 94 Parsel
Yüzölçümü : 10.942,41 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 656.545,00 TL
KDV Oranı : %10
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:01
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9 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 529 Parsel
Yüzölçümü : 7.454,71 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 298.188,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 11:01
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10 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 375 Parsel
Yüzölçümü : 1.117,08 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 67.025,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 12:01
|
11 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 95 Parsel
Yüzölçümü : 12.624,59 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 757.475,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 13:30
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12 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri :Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 221 Ada 397 Parsel
Yüzölçümü : 4.680,48 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 280.829,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:30
|
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:30
|
13 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 223 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 9.160,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 549.632,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:00
|
14 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 437 Parsel
Yüzölçümü : 16.640,68 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 665.627,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:00
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15 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 153 Parsel
Yüzölçümü : 7.815,97 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 312.639,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 12:00
|
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 12:00
|
16 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 785 Parsel
Yüzölçümü : 34.924,38 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.396.975,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 13:30
|
17 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 229 Ada 202 Parsel
Yüzölçümü : 19.969,35 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 798.774,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:30
|
18 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 234 Ada 40 Parsel
Yüzölçümü : 2.896,65 m2
Kıymeti : 144.833,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:00
|
19 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü : 2.804,11 m2
Kıymeti : 224.329,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:00
|
20 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 37 Parsel
Yüzölçümü : 5.334,66 m2
Kıymeti : 426.773,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:00
|
21 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 39 Parsel
Yüzölçümü : 7.607,26 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 608.581,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:30
|
22 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyü 227 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü : 1.139,56 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 91.165,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2027 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02598277