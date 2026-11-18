İ L A N

T.C. BEYLİKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/197 Esas

DAVALILAR : 1- KEZBAN TOZLU

2- ASİYE TOZLU

3- BELGİN TOZLU

4- ERDAL TOZLU

5- HATİCE UCAŞ

6- HÜLYA DEMİRCAN

7- İLHAN TOZLU

8- KEZBAN TOPRAK

9- MEVLİT TOZLU

10- NACİYE ÖZKARA

11- NERKİS BARKOCİ

12- NERMİN TOZLU

13- NURAN TOZLU

14- NURAN TOZLU

15- ORHAN TOZLU

16- ÖZCAN TOZLU

17- ZEKAİ TOZLU

18- ZELİHA ERGENBAŞ

Davacı Ercan TOZLU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Nermin TOZLU'ya yapılan yurt dışı tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve adresinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı Nermin TOZLU'ya dava konusu; Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Bozan Mah. 164 Ada 12 Parsel, 135 Ada 18 Parsel, 129 Ada 21 Parsel, 2078 Ada, 1691 Ada, 196 Ada sayılı taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesine ilişkin dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kanuni süre içerisinde mahkememize başvurması, duruşma Günü: 16/12/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava ve duruşma günü ile ilgili gerekli işlemleri yapmanız gerektiği; aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam edilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Davalı

Adı Soyadı : NERMİN TOZLU

Adresi : İmmanuelplatz Hamburg 20539 Konsolosluk Bilgisi : Başkonsolosluk-ALMANYA/HAMBURG

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