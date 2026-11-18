Giriş Tarihi: 19.11.2026 00:00
İ L A N
T.C. BEYLİKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/197 Esas
DAVALILAR : 1- KEZBAN TOZLU
2- ASİYE TOZLU
3- BELGİN TOZLU
4- ERDAL TOZLU
5- HATİCE UCAŞ
6- HÜLYA DEMİRCAN
7- İLHAN TOZLU
8- KEZBAN TOPRAK
9- MEVLİT TOZLU
10- NACİYE ÖZKARA
11- NERKİS BARKOCİ
12- NERMİN TOZLU
13- NURAN TOZLU
14- NURAN TOZLU
15- ORHAN TOZLU
16- ÖZCAN TOZLU
17- ZEKAİ TOZLU
18- ZELİHA ERGENBAŞ
Davacı Ercan TOZLU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Nermin TOZLU'ya yapılan yurt dışı tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve adresinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalı Nermin TOZLU'ya dava konusu; Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Bozan Mah. 164 Ada 12 Parsel, 135 Ada 18 Parsel, 129 Ada 21 Parsel, 2078 Ada, 1691 Ada, 196 Ada sayılı taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesine ilişkin dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kanuni süre içerisinde mahkememize başvurması, duruşma Günü: 16/12/2026 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava ve duruşma günü ile ilgili gerekli işlemleri yapmanız gerektiği; aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam edilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
Davalı
Adı Soyadı : NERMİN TOZLU
Adresi : İmmanuelplatz Hamburg 20539 Konsolosluk Bilgisi : Başkonsolosluk-ALMANYA/HAMBURG
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