İ L A N

T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/156 Esas

DAVALI : AHMET SEDAT ELER - 16783640296

ADRESİ : LONDON TW3 4JG / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı, yurt içinde ilanen tebligat yapıldığı ancak davalının yurt dışında olduğu anlaşıldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün yurt dışında (LONDON TW3 4JG / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/03/2027 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Dava dilekçesi ve duruşma günü mevzuattaki diğer tebliğ usullerine göre tebliğ edilemediğinden yurt dışında (LONDON TW3 4JG / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞ) ilanen tebliğine karar verilmiş olup, kararın davalı 16783640296 T.C Nolu AHMET SEDAT ELER 'e ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.14/10/2026

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