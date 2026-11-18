T.C.

İstanbul Anadolu

5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı : 2026/116 Esas 06.11.2026

Konu : İlan Metni

İLAN

Davalı SÜHEYL DERELİ (24673269076)'ye T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin yurtdışı olduğu ancak yurtdışı tebligatının iade dönmesi sebebiyle tebligat işlemi yapılamadığı başkaca adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02598784