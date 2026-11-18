Giriş Tarihi: 19.11.2026 00:00
T.C.
İstanbul Anadolu
5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Sayı : 2026/116 Esas 06.11.2026
Konu : İlan Metni
İLAN
Davalı SÜHEYL DERELİ (24673269076)'ye T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adreslerinin yurtdışı olduğu ancak yurtdışı tebligatının iade dönmesi sebebiyle tebligat işlemi yapılamadığı başkaca adresinin bulunmadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.
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