Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, CEMALPAŞA Mahalle/Köy, 1456 Ada, 640 Parsel, ZEMİN, 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu taşınmazın 1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan incelemelerde, değerleme konusu parselin imar durumuna göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.60 Kaks:2,40 ve \"Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır.Seyhan Belediyesi Ruhsat Birimi`nde yapılan araştırmada, değerleme konusu taşınmaza ait, 29/02/1980 tarih ve 1/38 sayılı yapı ruhsat belgesi bulunmaktadır.Değerlemeye konu taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz değerleme günü itibarıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Sorgulama sitesi (https://hasartespit.csb.gov.tr/) sitesinden ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında taşınmazın Hasar Durumunun HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz, Adana İli, Seyhan İlçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Bahar caddesi, No: 5, Zemin Kat, Daire:1 nitelikli taşınmazdır. Son dönemlerde çevre semtlerle birlikte hızlı gelişen bölgeyi genelde orta ve üst gelir grubu yerleşim amaçlı olarak tercih etmekte olup, yakın çevresinde emsal nitelikli binalar bulunmaktadır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır. Toplu taşıma araçları ile ulaşımı rahattır. Ana Gayrimenkul, Cemalpaşa Mahallesi, Bahar caddesi, No: 5, Zemin Kat, Daire:1, Seyhan / Adana açık adresinde bulunmakta olup; parsel üzerinde 1 adet blok yer almaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu bina betonarme karkas sistemde, ayrık nizamda, 4/A yapı sınıfında Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat + Çatı Kat olmak üzere katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre ana yapının bodrum katında; otopark, hidrofor ve sığınak, zemin katında; bina girişi, ortak alanlar, 4 adet işyeri, diğer 3 ve çatı katında ise her katta 2 adet mesken olmak üzere binada 12 adet bb bulunmaktadır. Yapının dış cephesi plastik dış cephe boyası ile boyalıdır. Binanın giriş holü, kat holleri ve merdiven zeminleri seramik kaplı, duvarları saten boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğramadır. Değerleme konusu 1 bağımsız bölüm numaralı işyeri zemin katta konumludur. Değerleme konusu taşınmaz onaylı mimari projesine göre; Tek hacimden oluşmakta olup brüt 57 m2 alana sahiptir. Taşınmazın dış cephesi cam vitrin kapı olup zeminleri karo mozaik kaplı olup duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Adresi : Cemalpaşa Mahallesi, Bahar Caddesi, No: 5, Zemin Kat, Daire:1, Zemin/ Adana Ana Taşınmazın Yüzölçümü : 383,00 m2 Arsa Payı : 12/200 İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre ayrık nizam, Taks:0.60 Kaks:2,40 ve \"Konut alanı\" içerisinde kalmaktadır. Kıymeti : 5.700.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.