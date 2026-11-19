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T.C. Ankara Batı 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/189 Esas

DAVALI :İRFAN CİBO- TC:30565359602

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Kolluk tarafından bildirilen adresten de bir netice alınamadığından ön inceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davanın; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat talebine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

23/02/2027 günü saat 10:25'de mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşması yapılacak olup "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" ön inceleme davetiyesi yerine geçerli olmak üzere TK m.31 gereğince, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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