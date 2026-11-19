T.C.

BURSA

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/81 Esas 13.11.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkememiz dosya davacısı Derya TÜRKEN tarafından; Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Küplüpınar mah., 2557 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla, Ahmet ve Nurı kızı, 01/08/1968 doğumlu, 143457688** T.C. Kimlik numaralı Sevim GÜNER ile Necip ve Nazmiye oğlu, 17/03/1951 doğumlu, 299203119** T.C. Kimlik numaralı İsmail TÜRKEN'in Türkiye' de yerleşim yeri adreslerinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, Davalı Sevim GÜNER ve İsmail TÜRKEN'in duruşmanın bırakıldığı 06/05/2027 günü saat: 09:15'de mahkememizde bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, geçerli bir mazeretlerinin olmadığı takdirde yargılamaya devam olunacağı, yokluklarında işlem yapılacağı/karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02597698