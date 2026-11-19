İ L A N

T.C. İZMİR 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/245 Esas

DAVALILAR : TAHSİN ALKAN -Hakkı ve Şükrüye oğlu 15/**/19*9 doğumlu

127**65***4-T.C. Kimlik Nolu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Davacı Denizbank AŞ tarafından davalılar Fikret YALÇIN ve Tahsin ALKAN aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK 19. Maddesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı, tutulan tutanakta Amerika Birleşik Devletlerinde Tır Şoförü olarak çalışmakta olup mevcut adresinin bilinmediğine ilişkin tutanak düzenlenmekle dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla:

Dava dilekçesinde davalı Tahsin ALKAN hakkında yapılan icra takibinin kesinleştiği, borçlunun İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 363987 ada, 12 parsel, A Blok, 1. kat, 2 numaralı meskeni Fikret Yalçın'a muvazaalı olarak devrettiğini belirterek İİK.'nın 277. ve devamı maddeleri ile TBK'nın 19. maddeleri gereğince devir işleminin iptali ile davacı lehine cebri icra yetkisi verilmesi talebi ile açılan davaya karşı HMK.nun 122. Maddesi gereğince iki haftalık kesin süre içerisinde cevaplarınızı mahkememize ibraz etmeniz gerektiği, aksi halde HMK. nun 128. maddesi geregince dava dilekçesinde belirtilen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK. nun 127. ve 131. maddeleri gereğince iki haftalık kesin süre içerisinde varsa ilk itirazlarınız ile esasa iliskin cevaplarınız ve tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz gerektiği, tanık delilleriniz halinde HMK'nun 240. maddesi gereğince isim, açık adresleri ve hangi konularda dinletileceginin, posta giderleri ile delil avansını yatırmanız gerektiği, davayı bizzat takip etmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02599841