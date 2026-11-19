Giriş Tarihi: 20.11.2026 00:00
Sayı : 2026/129 Esas 09/10/2006
Konu : İLAN TUTANAĞI
İ L A N
T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Çeltikbaşı Köyünde bulunan 707 parsel nolu taşınmazın maliki olan Hacı oğlu Mahmut Sever'in gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir.
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Hacı oğlu Mahmut Sever hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026
İLGİLİ KİŞİ: Hacı oğlu Mahmut Sever
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02599973