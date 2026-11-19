Giriş Tarihi: 20.11.2026 00:00
Sayı : 2026/131 Esas 09/10/2006
Konu : İLAN TUTANAĞI
İ L A N
T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Çeltikbaşı Köyünde bulunan 612 parsel nolu taşınmazın maliki olan Mahmut Oğlu Derviş Hançer'in gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir.
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Mahmut oğlu Derviş Hançer hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026
İLGİLİ KİŞİ: Mahmut oğlu Dervis Hançer
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02600002