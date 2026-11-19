T.C.

MANAVGAT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/225

Davacı , ÜMMÜHANİ GÖKTAŞ ile Davalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davacı Ümmühani Göktaş tarafından Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aksaz mahallesi Akdam mevkiinde bulunan 1155,40 m² lik dava konusu olan fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen kuzeyinde yol ve devamında Aksaz mahallesi 108 ada 45 (eski 82) parsel, batısında ve güneyinde Aksaz mahallesi 135 ada 33 (eski 72) parsel, doğusunda tapulama harici yer ve devamında Aksaz mahallesi 108 ada 46 (eski 76) ve 135 ada 34 (eski 73) parsel

fen bilirkişi raporunda detayları gösterilen Aksaz mahallesinde kain A harfi ile belirtilen 1155,40 m2 taşınmazların 40 yıldan fazla süredir zilyedlik ve tasarrufunda bulunduğunu öne sürülerek adına tescili talep edilmiştir. Mevki ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.

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