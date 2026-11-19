Giriş Tarihi: 20.11.2026 00:00
T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 2016/1 Tereke Satış
MURİS HÜSEYİN DEMİRCİ'NİN İ.İ.K'NUN 206 ve 207 MAD.GÖRE DÜZENLENEN SIRA CETVELİ
|
SIRA:
|
ALACAKLI/VEKİLİ:
|
ALACAK MİKTARI:
|
KABUL EDİLEN:
|
REDDEDİLEN:
|
SIRASI:
|
1
|
Milas Belediye Başkanlığı
|
4.401,26-TL
|
4.401,26-TL
|
-
|
3
|
2
|
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş
|
59.535,92- TL
|
59.535,92-TL
|
-
|
4
|
3
|
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş
|
61.661,53-TL
|
61.661,53-TL
|
-
|
4
|
4
|
Dünya Varlık Yönetim A.Ş
|
15.062,46-TL
|
15.062,46-TL
|
-
|
4
|
5
|
Dünya Varlık Yönetim A.Ş
|
18.472,96- TL
|
18.472,96-TL
|
-
|
4
|
6
|
Dünya Varlık Yönetim A.Ş
|
19.887,31-TL
|
19.887,31-TL
|
-
|
4
|
7
|
Dünya Varlık Yönetim A.Ş
|
6.665,51-TL
|
Red
|
6.665,51-TL
|
-
|
|
TOPLAM:
|
185.686,95-TL
|
179.021,44-TL
|
6.665,51-TL
|
-
Sıra cetvelindeki sırasına itiraz edenlerin 7 gün içinde alacak ile ilgili itirazların İİK 'nun 235.mad.gereğince 15 gün içinde Milas Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İİK'nun 234.maddesi gereğince ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02600471