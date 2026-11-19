T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 2016/1 Tereke Satış

MURİS HÜSEYİN DEMİRCİ'NİN İ.İ.K'NUN 206 ve 207 MAD.GÖRE DÜZENLENEN SIRA CETVELİ

SIRA: ALACAKLI/VEKİLİ: ALACAK MİKTARI: KABUL EDİLEN: REDDEDİLEN: SIRASI: 1 Milas Belediye Başkanlığı 4.401,26-TL 4.401,26-TL - 3 2 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş 59.535,92- TL 59.535,92-TL - 4 3 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş 61.661,53-TL 61.661,53-TL - 4 4 Dünya Varlık Yönetim A.Ş 15.062,46-TL 15.062,46-TL - 4 5 Dünya Varlık Yönetim A.Ş 18.472,96- TL 18.472,96-TL - 4 6 Dünya Varlık Yönetim A.Ş 19.887,31-TL 19.887,31-TL - 4 7 Dünya Varlık Yönetim A.Ş 6.665,51-TL Red 6.665,51-TL - TOPLAM: 185.686,95-TL 179.021,44-TL 6.665,51-TL -

Sıra cetvelindeki sırasına itiraz edenlerin 7 gün içinde alacak ile ilgili itirazların İİK 'nun 235.mad.gereğince 15 gün içinde Milas Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İİK'nun 234.maddesi gereğince ilan olunur.

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