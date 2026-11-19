İLANEN TEBLİGAT

İ L A N

T.C.

VARTO

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/44 Esas

DAVALI : Tekin Sönmez- 22643492394 - Tahir ve Muhabbet oğlu, 1987 doğumlu

ADRES :18, RUE DE LA HAYE GROSSETS 78200 MANTES LA JOLİE / FRANSA CUMHURİYETİ

Davacı Adem Yeşilkaya tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılaması sırasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tensip zaptı davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip zaptını tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Varto Asliye Hukuk Mahkemesine davalı olduğunuz Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) dosyanıza yargılamanın devam edileceği, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/11/2026

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