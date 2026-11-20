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T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2026/356 Esas

1.Gaiplik İlanı Hk.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İst. Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md. Kayyımlık Bürosu arasında görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;

Davacı vekili dilekçesiyle TMK 588.md gereği 10 yıl kayyımla idare müddeti dolan Fatih, İmrahor İlyas Bey mah. 326 pafta 1257 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 4/8 hisse malikleri Hayim ve Yasef'in ayrı ayrı gaipliklerine, taşınmazın ortaklığın giderilmesi suretiyle satışı ile Kayyım idaresi tarafından T.Vakıflar Bankası Cağaloğlu Şubesinde gaipler adına açılan banka hesabında biriken izalei şüyuu bedelinin işlemiş faiz ve nemalarıyla tüm bedellerin Hazineye aktarılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İsmi geçen gaipliği istenilen kişileri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 6 ay içersinde İst. 45. AHM'nin 2026/356 E. sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin ilandan haberdar olması halinde, 6 ay içerisinde dosyamıza müracaat etmeleri, aksi takdirde yargılama sonunda adı geçenlerin TMK 33. ve 588. md. gereğince gaipliğine ve gaipler adına açılan banka hesabında biriken izalei şüyuu bedelinin işlemiş faiz ve nemalarıyla Hazineye aktarılmasına karar verileceği ilan olunur.10.11.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02600651