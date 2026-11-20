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T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/165 Esas

DAVALI : FURKAN ÇALIŞKAN (TC:16718345296) Gümüşpınar Mah. Fesleğen Sk. Ertuğrul Apt Bina No: 8 Daire No: 4 Kartal/İstanbul

Davacı Denizbank AŞ tarafından aleyhinize açılan İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesinin 2025/319772, 2025/329000 ve 2025/319763 Esas sayılı dosyalarına yapılan itirazın iptali ile toplam 1.646.052,64 TL tutarında takiplerin devamı için açılan davanın yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/02/2027 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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