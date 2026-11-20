Giriş Tarihi: 21.11.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
KIRIKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/52 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, BEYOBASI Köy, Kızılgedik Mevkii, 131 Ada, 42 Parsel: Kadastro parseli olup köy yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Vasfı Tarla niteliğindedir. Geometrik olarak amorf şekle sahip ve topografik olarak eğimli bir arazi yüzeyine sahiptir. Üzerinde muhdesat olarak herhangi bir yapı ya da tesis yer almamaktadır. Halihazırda sürülü vaziyettedir. Yeni inşa edilen Kırıkkale-Delice Otobanı 1,0 km mesafede olup kuş uçuşu olarak; Beyobası köy merkezine 3,2 km ve Balışeyh Belediyesine 1,8 km mesafede yer almaktadır.
Adresi : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Beyobası Köyü 131 Ada 42 Parsel
Yüzölçümü : 74.491,42 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti: 14.898.284,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: a)23/10/06/200 TARİHLİ 4624 YEVMİY NOLU BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) ŞERİH
VARDIR.
b)23/10/2017 TARİHLİ 2334 YEVMİYE NOLU 2.900,26 M2 LİK KISIM ÜZERİNDE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI (AĞAÇ DİKMEMEK, BİNA VS. YAPMAMAK ŞARTI İLE) İRTİFAK VARDIR.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:06 - Bitiş Tarih ve Saati: 23/03/2027 - 10:06
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2027 - 10:06 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2027 - 10:06
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri :Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, BEYOBASI Köy, Ardıçlı Mevkii, 157 Ada, 49 Parsel Kadastro parselidir. Vasfı Tarla dır. Geometrik olarak amorf şekle sahip ve topografik olarak az eğimli bir arazi yüzeyine ahiptir. Üzerinde muhdesat olarak herhangi bir yapı ya da tesis yer almamaktadır. Halihazırda sürülü vaziyettedir. Yeni inşa edilen Kırıkkale-Delice Otobanı 1,8 km mesafede olup kuş uçuşu olarak; Kırıkkale-Çorum Yoluna 0,5 km, Beyobası köy merkezine 2,8 km ve Balışeyh Belediyesine 1,9 km mesafede yer almaktadır.
Adresi : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Beyobası Köyü 157 Ada 49 Parsel
Yüzölçümü : 17.473,56 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti: 5.242.068,00 TL - KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: 13/06/2000 TARİHLİ 282 YEVMİYE NOLU BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. ŞERHİ VARDIR.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 12:06 - Bitiş Tarih ve Saati: 23/03/2027 - 12:06
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2027 - 12:06 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2027 - 12:06
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3 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, BEYOBASI Köy, 158 Ada, 1 Parsel: Kadastro parselidir. Vasfı Tarla dır. Geometrik olarak amorf şekle sahip ve topografik olarak düz bir arazi yüzeyine sahiptir. Üzerinde muhdesat olarak herhangi bir yapı ya da tesis yer almamaktadır. Halihazırda sürülü vaziyettedir. Yeni inşa edilen Kırıkkale-Delice Otobanı 2,4 km mesafede olup kuş uçuşu olarak; Beyobası köy merkezine 3,3 km ve Balışeyh Belediyesine 1,9 km mesafede yer almaktadır. .
Adresi : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Beyobası Köyü 158 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 18.566,90 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti : 8.355.105,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2027 - 10:03
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2027 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati: 19/04/2027 - 10:03
17/11/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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