Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, BEYOBASI Köy, Kızılgedik Mevkii, 131 Ada, 42 Parsel: Kadastro parseli olup köy yerleşim alanı dışında yer almaktadır. Vasfı Tarla niteliğindedir. Geometrik olarak amorf şekle sahip ve topografik olarak eğimli bir arazi yüzeyine sahiptir. Üzerinde muhdesat olarak herhangi bir yapı ya da tesis yer almamaktadır. Halihazırda sürülü vaziyettedir. Yeni inşa edilen Kırıkkale-Delice Otobanı 1,0 km mesafede olup kuş uçuşu olarak; Beyobası köy merkezine 3,2 km ve Balışeyh Belediyesine 1,8 km mesafede yer almaktadır. Adresi : Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Beyobası Köyü 131 Ada 42 Parsel Yüzölçümü : 74.491,42 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti: 14.898.284,00 TL KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: a)23/10/06/200 TARİHLİ 4624 YEVMİY NOLU BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) ŞERİH VARDIR. b)23/10/2017 TARİHLİ 2334 YEVMİYE NOLU 2.900,26 M2 LİK KISIM ÜZERİNDE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI (AĞAÇ DİKMEMEK, BİNA VS. YAPMAMAK ŞARTI İLE) İRTİFAK VARDIR.