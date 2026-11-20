Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, K. Halkalı Çift. Mevkii, 162 Ada, 31 Parsel, Arsa nitelikli,

Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre;

Sayın İcra Müdürlüğü tarafından tarafımıza tevdii edilen , dosyada bulunan değer tespitine konu olan taşınmaz : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Gürler Sokak No:22 yanındaki boş arsadır. Mevcut tapunun 162 ada, 31 parsel sayılı 159,90 m2 alanlı arsa üzerinde herhangi bir yapının olmadığı arsanın boş olduğu görülmüştür. Arsanın üzerinde kutular içinde seramikler olduğu, seramik deposu olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Arsanın merkezi bir konumda otoban bağlantı yolunun kenarında olduğu görülmüştür. Değer tespitine konu olan arsa bulunduğu, bölge itibari ile alt ve üst yapısı tamamlanmış yapılaşmaların olduğu bir bölgede kaldığı, belediyenin ulaşım ve tüm imkânlarından faydalanan bir konumda olduğu tespit edilmiştir. İmar durumuna göre arsa Prestij Hizmet İmalat alanında kalmaktadır.Arsa İstanbul Havalimanına 35,00km, Küçükçekmece Kaymakamlığına 6,6 km, Küçükçekmece Belediyesine 4,4 Km mesafededir.

İMAR DURUMU:

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi,Mehmet Akif Mahallesi, 162 ada,31 parsel; 23.05.2008 - 26.02.2018 22.03.2021 - 20.02.2022 - 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Altbölge Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2.13 maddesi hükümlerine haiz, E:1,75, Yençok=Z+19 kat yapılaşma şartlarında, PHI (Prestij Hizmet İmalat) Alanında, ve cüzi miktarda yolda kalmaktadır. Plan Notlarının 2.13.1.maddesinde:''Plan bütününde 1000 m2 ye kadar olan parsellerde yapılaşma düzeni B-3' tür.'' 2.13.1. maddesinde; ''plan bütününde 1000 m2 ye kadar olan parsel yapılaşma düzeni B-3' tür.'' ve 1.36. maddesinde; ''plan veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanının aşılmaması ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir.'' denilmektedir. Söz konusu parsel, Ayamama Deresi Taşkın Sınırı bandında kalmaktadır; ayrıca; Söz konusu parsel raylı sistem güzergahında kalmaktadır. uygulama aşamasında ilgili kurum görüşlerine uyulacaktır.

Adresi : Mehmet Akif Mahallesi, Gürler Sokak No:22 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 159,90 m2 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 22.260.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.