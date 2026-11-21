İ L A N

T.C.

KARACABEY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/279 Esas Tereke

BURSA ili, KARACABEY ilçesi, GÖNÜ mah/köy 43 Cilt, 9 Aile sıra no 15 sırada nüfusa kayıtlı 06/09/1959 doğumlu 04/04/2020 tarihinde vefat eden müteveffa EMİN KATIN'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02602046