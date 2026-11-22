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T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1626 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememiz dosyasında davalı 41500249926 T.C kimlik numaralı Mehmet Öztaşkın'ın bilinen adreslerinden bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile dava dilekçesi ve tensip zabtının duruşma günü ile birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacı Şahinbey Belediyesi Başkanlığı tarafından Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Ocaklar Mahallesi, 1386 Ada,5 Parsele kayıtlı taşınmazda ortaklığının giderilmesi davası açıldığı, duruşmasının 15/04/2027 günü saat 09:45'e bırakıldığı, belirli gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 147. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip zaptı ve duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere Mehmet Öztaşkın'a ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02602195