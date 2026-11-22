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T.C. GEBZE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/24 esas

DAVALILAR:

1- UFUK DEMİRCİ- 66691288646,

Ardahan İli, Merkez İlçesi , Ortageçit Mah/Köy, 19 cilt no, 7 hane no nüfusuna kayıtlı, Kamil ve Songül'den olma, 21/08/1968 doğumlu,

2- NARDANE KÖKSOY- 52639756902-

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Çataldere Mah/ Köy, 10 Cilt no, 18 Aile sıra no, Nüfusa kayıtlı, Kemal ve Balhanım'dan olma, 07/06/1963 doğumlu,

Davacılar , ATINÇ DURSUN, AYHAN AKAY, AYŞE AKKOYUNLU, DİLDAR DEMİR, EMSAL AKAY, GÖKMEN DURSUN, GÖKSEL OKYAY, GÜLER BAYDAR, HÜLYA ÇEĞİL, İLKNUR ÖZGÜR, KADER DENİZ, NESLİHAN ALTUNKAYNAK, NURAL GÜNDÜZ, OKTAY ARAS, OKTAY DURSUN, PINAR CİRİTCİ, RABİA ECE DURSUN, SAİME AKAY, SOLMAZ AKAY, ŞENER DURSUN, ŞERAFETTİN DURSUN, TÜLAY ARAS ile Davalı , FADİME DEMİRCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; davası talebi ile dava açıldığı ancak davaya konu taşınmazda hissedi bulunan davalı Ufuk Demirci ve Nardane Köksoy'a dava dilekçesinin tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 08/01/2026 tarihli dava dilekçesine özetle; Kocaeli İli Darıca İlçesi Darıca Ş.m Mahalle/köyü 479 Ada 18 Parsel parsel sayılı arsa ve arsa üzerinde mesken vasıflı taşınmaz olduğu, dava konusu işbu taşınmaz üzerinde davacı ve davalılar müşterek hisseli malik olup, işbu taşınmazların taraflar arasına ne fiilen, nede hukuken paylaşılması noktasında tarafların anlaşamadığını, işbu taşınmazın fiilen ve hukuken paylaştırılması mümkün olmadığından dolayı, işbu taşınmazın mahkeme tarafından ihale suretiyle satılarak taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesini talep ettiklerini, HMK'nın 122 ve 317 maddeleri gereği tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi mahkememize sunabileceğiniz, HMK'nın 128. Maddesi gereği bu süre içerisinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 139, 129/2. Maddeleri gereği delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize eklemeniz, getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, dilekçenizi verdiğinizde gerekli delil avansını mahkememiz veznesine yatırmanız, duruşma günü olan 16/03/2027 günü saat 09:40'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız ve tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca eksik husus bulunmadığı taktirde aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilebileceği hususları ihbarı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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