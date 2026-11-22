İ L A N

T.C. İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/440 Esas

DAVALI : ALİ YAZGIN (T.C. 459*****730)

Davacı İmdat KALENDER tarafından açılan Sivas, İmranlı, Delice Köyü, 158 ada, 9 parsel nolu taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi (miras nedeniyle) dosya kapsamında davalı Ali YAZGIN'ın bildirime yarar adresi bulunmadığından varsa cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bildirilmesi, Durusma Günü: 10/02/2027 günü saat: 11.00'da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde 6100 S.K.HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/11/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02602052