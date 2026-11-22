Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, YANIKSAYVANT Mahalle/Köy, Elücü Mevkii, 135 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz tapuda 11.659,03 yüz ölçümde kargir ev ve fındık bahçesi olarak kayıtlıdır. Taşınmazın borçluya ait olan 7/8 hissesi satılacaktır. Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmaktadır. Tapu kaydında TEAŞ lehine 1.809 m2 irtifak hakkı bulunmaktadır. Etrafı meskündür. Belediye ve kamu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmaktadır. Arsa vasfındadır. Dik eğimlidir. Geometrik şekli düzgündür. Zemin sağlam ve yapılaşma için uygundur. Mahalle merkezine yakındır. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma azdır. Parsel üzerinde bir adet konut olarak kullanılan bir katlı yapı bulunmaktadır.

Parsel üzerindeki tek katlı yapı, yığma inşaat tarzındadır. Bir zemin kattan oluşmuştur. Konut olarak kullanılmaktadır. Dıştan kısmen sıva ve boyası vardır. Çatısı yapılmıştır. Çatı onduline malzeme ile yapılmıştır. Pencereler ahşap esaslıdır. Kapısı çeliktir. Toplam inşaat alanı brüt 70,00 m2 dir. Net alanı 65,00 m2 dir.

Adresi : Yanıksayvant Mahallesi Elücü Mevkiisi Merkez/2_2 Sokak Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 11.659,03 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali Belediyesinin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni planına göre kısmen 'kırsal yerleşim alanı' içinde kısmen de 'dikili tarım' alanındadır. Kırsal yerleşim alanı içerisinde kalan kısmı için iki kat yapı izni vardır. Emsal 0,4 tür.

Kıymeti : 13.430.213,94 TL

KDV Oranı : %10

Damga vergisi oranı : Binde 5,69