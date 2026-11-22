T.C.

KOCAELİ

4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/7 Esas

KONU : İlanen Tebligat

İ L A N

Davacı Atilla KUZU vekili Av. Nisa YURT tarafından Davalı OKSANA OSTROVSKA KUZU aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle;

Ukrayna Cumhuriyeti Uyruklu (YKN: 99905146722) kimlik numaralı davalı OKSANA OSTROVSKA KUZU çıkartılan dava dilekçesi tebligatlarının yapılamadığı ve yapılan araştırmalar da davalının 2018 yılında Türkiye'den çıkış yaptığı tespit edildiği, adresinin tespit edilemediğinden adı geçen davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca çekişmeli boşanma dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği takdirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere davalıya İLANEN tebliğ olunur.

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