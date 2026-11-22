T.C.

KURTALAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/116 Esas 22.10.2026

Konu : ilan.

İ L A N

T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Çeltikbaşı Köyünde bulunan 773 parsel nolu taşınmazın maliki olan Mecit kızı Ferha Koç, Mecit oğlu Sadık Koç ve Mecit oğlu Selahattin Koç'un gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir.

Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Mecit kızı Ferha Koç, Mecit oğlu Sadık Koç ve Mecit oğlu Selahattin Koç'un hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/10/2026

İlgili kişi: Mecit kızı Ferha Koç, Mecit oğlu Sadık Koç ve Mecit oğlu Selahattin Koç

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02601657