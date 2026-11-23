T.C.

KAHRAMANMARAŞ

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Davaya konu; Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesinde bulunan Fen Bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 28/09/2026 tarihli raporunda (A) harfi ile gösterilen toplam 4.499,75 m² miktarındaki dava konusu taşınmazın doğusu, güneyi ve batısı: 770 parsel, kuzeyi: 786 parsel ile çevrili olduğu, taşınmazı Davacı Ömer ve Zeliha oğlu, 23/07/1991 doğumlu, 12485335720 T.C. Kimlik numaralı Fatih Çayır zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2026/39 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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